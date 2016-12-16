بماذا وصفت برلمانية كويتية الفنانة نوال؟

تداول مغردون مقطع فيديو يجمع الفنانة نوال الكويتية بعضوة مجلس الأمة صفاء الهاشم بحضور الرئيس التنفيذي لشركة روتانا سالم الهندي، وذلك بعد حفلة الفنانة نوال في دار الأوبرا الكويتية.

وجسد المقطع روح المحبة العميقة التي تكنها الهاشم لنوال، حيث انهالت عليها بعبارات المديح والإطراء وقالت لها: "أبدعتي أبدعتي.. أنت صوت وطن النهار مو أنا.. أنت صوت الشجن"، واتضح على نوال مشاعر الامتنان والسرور.

وبدت كأنها لم تتمالك نفسها لينتهي الموقف بعناق بين الاثنتين.

وتعد الهاشم السيدة الوحيدة تحت قبة مجلس الأمة الكويتي وصاحبة حضور قوي وجدلي في المشهد السياسي والديمقراطي بالكويت.

وعرفت بالمرأة الحديدية، نظرا للكاريزما التي تتمتع بها، وخوضها معارك خطابية قوية ضد خصومها.

يذكر أن نوال وزوجها الملحن مشعل العروج كانا قد بعثا للهاشم بوكيه ورد مع بطاقتي تهنئة فور فوزها في انتخابات مجلس الأمة.