شاهد فرقة البحرية الأميركية تغني لمصر "بالعربي المكسر"

عاد فيديو يظهر الفرقة الموسيقية للقوات البحرية الأميركية إلى التداول من جديد، بعد أن نشرته السفارة الأميركية في القاهرة على حسابها على فيسبوك الخميس، علماً أن الحدث يعود إلى 22 نوفمبر الماضي، وقد نشره قبل شهرين حساب الفرقة على يوتيوب.

وظهر في الفيديو عناصر تلك الفرقة بلباسهم العسكري الرسمي، يغنون أغنية "فيها حاجة حلوة" الشهيرة من فيلم "عسل أسود" للفنانة ريهام عبد الحكيم، وألحان الموسيقار العبقري، عمر خيرت. والفيديو التالي للأغنية الأصلية:

وراحت أصواتهم تصدح بلهجة عربية ركيكة طبعاً، منشدين كلمات الأغنية بطريقتهم الخاصة.

وقدمت عازفة البيانو في الفرقة الأغنية قائلة إنها أغنية تحتفل بالجمال والثقافة والروح في كل مكان في مصر.

ولم يعرف لماذا تم اختيار تلك الأغنية والمناسبة، إلا أن بعض وسائل الإعلام أفادت أن تلك الأغنية جاءت خلال زيارة مجموعة من المسؤولين المصريين للولايات المتحدة الأميركية في نوفمبر الماضي.



