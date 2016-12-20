شاهد.. شاب سعودي يبتكر جهازا يمنحك المال كلما ركضت

ابتكر شاب سعودي طريقة جديدة تشجعه للركض على السير الآلي المتحرك، بعد ربط الرياضة بأسلوب طريف وفعال بحصوله على مقابل مادي، وذلك كلما ركض لفترة تصل إلى نصف ساعة.

واحتاج الشاب إلى إضافة صندوق مغلق مضاف بجهاز التمرين ومزود بعدد من التروس ومفتاح، وكلما زاد ركضه يخرج المال من فتحة الصندوق، مؤكدا أن ذلك الأمر هو الحل الوحيد للتغلب على الملل وممارسة الرياضة وإن كان الأمر على طريقة "مكره أخاك لا بطل".

وحول قصة هذا الاختراع وسببه، التقت "العربية.نت" بصاحب الفكرة صالح الحودي، وسألناه عن سبب اختراعه، فقال "عندي سيكل جري مشتريه من سنة وكل يوم اقول راح ابتدي بكرا حتى إني هجرته وصرت ما استخدمه ففكرت إني أسوي شي محفز.. وسألت أصحابي وجماعتي كلهم نفس المشكلة".

وعن اختياره لهذه الفكرة وكيف أتت قال: "أخذت فكرة التحفيز من اللي يسوون تخسيس قبل الزواج".

وأضاف "حاليا أعمل على تسجيل الاختراع حفظا لحقي الفكري وسأقوم بذلك".

يذكر أن صالح شارك في معارض للابتكارات في المرحلة الثانوية في ثلاث سنوات، حصل في كل سنة منها على جائزة المركز الثاني على مستوى القصيم، ومهتم بالإلكترونيات وصيانة الأجهزة الخاصة.