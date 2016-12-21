بالصور.. من حلب إلى "حضن" أردوغان

بعد أن تحولت ابنة السبعة أعوام إلى أيقونة حلب، ووجهها الطفولي، خرجت بانا العابد من "جحيم الموت" في حلب خلال عمليات الإجلاء الأولى التي جرت الخميس الماضي، واتجهت نحو إدلب. إلا أن صورها انتشرت اليوم في القصر الرئاسي التركي.

فقد استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء الطفلة السورية التي كانت ناشطة على موقع تويتر لوصف الأوضاع في حلب.

ونشر أردوغان صورته مع بانا جالسة على ركبتيه، على حسابه على تويتر، مغرداً: "سررنا بقيام ابنة حلب بانا العابد بزيارتنا مع عائلتها في قصر الرئاسة". وأضاف أن "تركيا تقف دائماً إلى جانب الإخوة السوريين".

وكانت بانا غردت بمساعدة والدتها منذ سبتمبر الماضي، حول الحياة اليومية في أحياء حلب الشرقية المحاصرة، حاصدة أكثر من 350 ألف متابع.

وبعد أن انقطع حسابها لأيام، عادت مجدداً للتغريد. وكتبت الأربعاء أنها "سعيدة جدا للقاء أردوغان".