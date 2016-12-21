بالفيديو.. لماذا تشاجر حرس السيسي مع حرس رئيس أوغندا؟

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو لمشاجرة بين حرس الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرس الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني خلال زيارة السيسي الأخيرة لأوغندا.

وتبين أن سبب المشاجرة رفض حرس موسيفيني دخول حرس الرئيس المصري لقاعة اجتماع الرئيسين في قصر الرياسة بعنتيبي، حاملين أسلحتهم الشخصية، وفقا للتعليمات الأمنية، وهو ما رفضه حرس الرئيس المصري ودارت بين الطرفين مشاحنات في محاولة للدخول، وانتهت المشكلة بدخول بعض حراس الرئيس المصري، ومنهم حارسه الشخصي العقيد محمد شعراوي للقاعة لتأمين السيسي.

الصحف الأوغندية نشرت فيديو المشاجرة

وذكرت أن سبب الاشتباك محاولة حرس الرئيس عبدالفتاح السيسي الدخول بأسلحتهم لمقر الرئاسة الأوغندية، وهذا الأمر مُخالف للتعليمات الأمنية.

وقالت إنه من المعتاد تولي الأجهزة الأمنية الأوغندية مسؤولية حماية الضيوف من الرؤساء والملوك.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد زار الأحد الماضي، أوغندا تلبيةً لدعوة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني لإجراء مباحثات ثنائية حول دعم التعاون بين البلدين، والتباحث حول عدد من القضايا التي تخص دول حوض النيل والتعاون في المجال الزراعي والتجاري.