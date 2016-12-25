بالصور.. لوحات مبهرة بريشة تحدت الإعاقة

لا يزال الشاب راكان عبدالعزيز كردي يبهر متابعيه في مواقع التواصل الاجتماعي بأعماله الإبداعية ولوحاته، التي يجسد فيها صوراً لعدد من الشخصيات العامة، متحدياً لإعاقته ومقدماً صورة جميلة للفنان عندما يتكيف مع الصعوبات، ويتجاوز آلامه ويحولها إلى ظاهرة جمالية.

كردي الذي يعرف نفسه بأنه رسام ومصمم محترف، يؤكد أن الإعاقة لم تمنعه عن عطائه، وثقته بنفسه تجسدت في امتلاكه مطبعة وفي ارتباطه بزوجة محبة ومخلصة ومساندة في نفس الوقت له.

من شاهد لوحاته يشعر وكأنه أمام صورة عالية الجودة"HD" لشدة النقاء والإتقان، وهو ما جعل عدداً من المغردين يعتبرون كردي ملهماً لهم، مشيدين بتجربته الثرية رغم صغر سنه، مؤكدين في الوقت نفسه أنهم داعمون له، ولكفاحه لاقتناص مكانة له خارج الظل، رغم جلوسه على الكرسي المتحرك، على حد وصفهم.