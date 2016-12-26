ماذا فعل النجوم بالسوشيال ميديا؟.. رقص غادة وقبلة نانسي

أيام قليلة تفصلنا عن وداع عام 2016 واستقبال العام الجديد، ويبدو أن بعض النجوم بدأوا بجو الاحتفالات باكراً.

بعضهم قرر الاحتفال مع الجمهور، في حين فضل آخرون الاحتفال بشكل عائلي، لكن النجوم شاركوا هذه اللحظات مع متابعيهم عبر السوشيال ميديا.

وتمكنت غادة عبد الرازق من الإطاحة بالجميع، واستحقت أن تكون الأكثر إثارة للجدل، بعدما قامت بنشر مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو عبر حسابها على موقع "انستغرام"، ظهرت فيها ترقص وتغني محتفلة بالأعياد خارج مصر، إلا أن ما نشرته عبد الرازق فتح هجوماً واسعاً ضدها.

فيما جاءت صورها مع المنتج الفني "بندق" لتعيد من جديد الأقاويل الخاصة بزواجها، وهي الشائعة التي ظهرت قبل أشهر ونفاها الثنائي، إلا أن غادة أعادتها مرة أخرى عبر نشرها للصور الجديدة.

أما نانسي عجرم فاحتفلت بعيد الميلاد مع عائلتها. ونشرت صورة على"انستغرام"، تظهر فيها وهي تقبل زوجها فادي طبيب الأسنان، وتحتفل مع ابنتيها. وقد وجهت التهنئة للجميع بمناسبة عيد الميلاد "الكريسماس"، فيما هنأت زوجها بمناسبة عيد ميلاده.

تنظيم سيئ لحفل عمرو دياب

كذلك، احتفل عمرو دياب مع جمهوره في القاهرة مساء الأحد بمناسبة الكريسماس، ونشر عبر صفحته على "فيسبوك" صورا جمعته بجمهوره في الحفل الذي أقيم بأحد الفنادق الخاصة.

ولم يعكر صفو الحفل سوى ما اشتكى منه البعض من سوء تنظيم، وهو ما ذكره الكاتب المصري تامر حبيب، الذي كان حاضرا في الحفل، ونشر مقطع فيديو عبر "فيسبوك" علق عليه بكونه الحفل الأسوأ في التنظيم لأسطورة غنائية عظيمة.

عمرو يوسف بصحبة كندة علوش

أما في لبنان، فقد ظهر عمرو يوسف وكندة علوش، أحدث عروسين في الوسط الفني، معاً في حفل زفاف ابنة المنتج اللبناني صادق الصباح، وكانت نيكول سابا إلى جوارهما في الصورة التي نشرها عمرو عبر "فيسبوك".

الحفل أقيم في بيروت، وحضره عدد كبير من نجوم الوسط الفني بمصر ولبنان، كما نشر أكثر من فنان صورا له من حفل الزفاف بصحبة عمرو وكندة، وعلقوا عليها كاتبين أنها تجمعهم بأحدث عروسين.

النجوم يباركون مولودة مي كساب

ولم تحرم مي كساب جمهورها من لحظة احتفالها بقدوم مولودتها فريدة من زوجها مطرب المهرجانات أوكا، حيث تلقت العديد من التهاني من الجمهور ومن زملائها. وهنأتها شيرين عبد الوهاب عبر "تويتر" بعدما نشرت صورة تجمعهما معا، وعلقت عليها قائلة "حمدلله على سلامتك يا أم فريدة، وربنا يباركلك فيها ويجعلها ذرية صالحة". نفس الأمر قامت به منى زكي عبر "تويتر"، وكذلك الفنان صلاح عبد الله، ما جعل مي كساب تشكر الجميع في تغريدة أطلقتها.