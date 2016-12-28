بالفيديو.. القبض على شاب دهس ضحيته عمداً بسيارته

ألقت الشرطة السعودية بمنطقة القصيم، القبض على شاب عشريني سعودي متهم بدهس آخر عمداً، بعد تداول مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، الرائد بدر السحيباني، أنه بالإشارة لمقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأظهر قيام سائق إحدى المركبات من نوع "كامري تويوتا" موديل 2016 بدهس شابٍ آخر (25 سنة) على إثر خلافٍ وقع بينهما، وإصابته، والفرار بعد ذلك.

وأسفرت جهود إدارة التحريات والبحث الجنائي عن تحديد هوية قائد تلك المركبة (22 سنة)، والقبض عليه، واتخذت بحقه الإجراءات الأولية اللازمة، وجرى إيداعه التوقيف، وإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام.