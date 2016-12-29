صورة "حميمية" تجمع جنيفر لوبيز بصديق ريهانا السابق

أشعلت صورة للنجمة العالمية جنيفير لوبيز ومغني الراب الكندي دريك مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الحالي وأكدت الشائعات التي انتشرت في فترة سابقة عن مواعدة جديدة بين النجمين.

وتبلغ لوبيز، وهي أم لطفلين، من العمر 47 عاما، وتكبر دريك بحوالي 17 عاما على الأقل.

والصورة الحميمية نشرت بالتزامن في حسابي لوبيز ودريك على "إنستغرام" فيما بدت وكأنها حملة من النجمين لإعلان علاقة جديدة.

وبدا النجمان في الصورة الحميمية وهما في وضع رومانسي، فيما أغمضت لوبيز عينيها، ونظر دريك بعين واحدة إلى الكاميرا التي التقطت الصورة.

وقبيل نشر الصورة، توقفت النجمة ريهانا عن متابعة لوبيز على "إنستغرام"، فيما عزاه البعض إلى الشائعات التي ربطت لوبيز ودريك مؤخرا.

وكانت صداقة عميقة تربط بين لوبيز وريهانا رغم فارق السن بينهما.

ونشرت لوبيز أولا الصورة الحميمية على "إنستغرام"، وبالتزامن نشر دريك الصورة.

وقبل أسبوعين، بثت لوبيز على "إنستغرام" صورة سيلفي لها مع دريك بعد حضوره حفلها الموسيقي الذي أقامته في لوس أنجلوس.

وكتبت لوبيز معلقة على الصورة: "انظروا من حضر عرضي الليلة"، في إشارة إلى دريك.

وتربط صداقة قديمة بين لوبيز ودريك منذ سنوات، ولكنها اشتعلت في الآونة الأخيرة لتتحول إلى مواعدة.

وربطت دريك وريهانا مواعدة في أغسطس/آب الماضي، وبدت واضحة في الحفل الذي تولى فيه دريك تقديم جائزة مايكل جاكسون إلى ريهانا في حفل MTV لجوائز الفيديو.

وفي هذا الحفل، تحدث دريك بكلمات مؤثرة عن ريهانا مشيرا إليها بـ "المرأة التي نحبها"، و"الشخصية البالغة التأثير"، ولكن في وقت لاحق، وقع الانفصال بينهما.