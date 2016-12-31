بالفيديو.. هذه هي الوصية الأخيرة للدكتور الربعي

بعد سبعة أعوام من رحيله مازال محبو الدكتور أحمد الربعي، وزير التربية والتعليم العالي السابق بالكويت وأستاذ الفلسفة في جامعة الكويت، يسترجعون وصاياه في آخر مقابلة تلفزيونية له، وبدأوا يتناقلونها عبر برامج التواصل الاجتماعي.

فبعد عودته من العلاج الكيمياوي بالولايات المتحدة الأميركية، فاجأ زواره بتفاؤله، فعلموا أنهم أمام إنسان من طراز مختلف، أصيب بالسرطان فزاد حبه للحياة بهوس، يتحدث عن مرضه وعلاجه وكأنه مصاب بإنفلونزا عارضة.

رحلته مع التفاؤل جميلة، كيف لا وهو الذي اتخذ يوما ما من عام 1999 شعار "تفاءلوا.. الكويت ما زالت جميلة" عنوانا لحملته الانتخابية التي أعادته للبرلمان في آخر دورة له، ضاربا بكل ما كانت تتعرض له الكويت داخليا وخارجيا عرض الحائط، ومعلنا أن هناك متسعا من تفاؤل يكفينا جميعا.

المقابلة التي أجريت معه عام 2008 مع المذيع يوسف الجاسم ببرنامج "مقابلة شخصية"، حملت العديد من المضامين، كان محورها الأساسي هو "المواجهة والتفاؤل والأمل"، فقد غرد الناشط عبدالله الجهيمي بهذا المقطع وعلق قائلا: الدرس الأخير والعظيم للدكتور أحمد الربعي.. أنصتوا.. وافهموا الدرس جيدا".

الإنسان ينحر نفسه بنفسه

والمقطع المتداول كان يقول فيه الدكتور الربعي: ارتبط اسمي في مناحٍ عديدة بالتفاؤل حتى في الانتخابات وضعت عنوان الحملة الانتخابية "تفاءلوا.. الكويت مازالت جميلة"، وأيضا في الجامعة في المحاضرات الفلسفية كنت أحرض الناس على التفاؤل والتحدي ومواجهة الصعاب، هذا غير تجربتي مع المرض، حيث أعطتني ثقة، لذلك علينا نشر ثقافة التفاؤل والمواجهة وتكريسها، يجب ألا نشعر بالانكسار والضعف، ولا نشعر بالحزن، وادعوا كل إنسان يواجهه مشاكل سواء عائلية أو إنسانية أو مرضية عليه أن يعرف أن هناك علاقة غير عادية بين الجسد والروح، فعندما نقوي أرواحانا وعزيمتنا وإيماننا فسنواجه كل الصعوبات أمامنا، الإنسان هو ينحر نفسه بنفسه، والأمثلة أمامنا كثيرة، نجد هناك من ينتحرون ببطء لأنهم يستسلمون بسهولة أمام أي مشكلة وأول هزة، نجد شبابا بأول أيام زواجهم تحصل لهم مشكلة بسيطة، فنجدهم لا يواجهون المشكلة فتنهار الأسرة، بينما كان أن تكون هذه الأسرة جميلة، شخص في عمله أو وظيفته يواجه أول هزة مع مديره بالعمل أو زملائه فيهتز ويهز معه العمل والمحيطين فيه، كلنا كبشر علينا أن نتسلح بالقدرة على المواجهة والقدرة أن نكون أقوياء، خاصة في مواجهة الأحداث الكبرى، كأن تدخل عملية جراحية في المخ وتشعر أنك قد تفقد حياتك بأي لحظة، إن فقدت الأمل فقدت حياتك.

أشباه الأموات

وأضاف هناك أشخاص يعيشون الحياة ولكنهم أشباه أموات، وهناك أناس مرضى وحزانى ولكن لديهم معنويات وروح عالية.

لذلك أنا أدعو كل الناس بغض النظر عن طبيعة المشكلة التي يواجهونها، وعن أعمارهم وأدوارهم الاجتماعية أن يتسلحوا دائما بفكرة الانتصار، فالإنسان قادر على الانتصار قال تعالى "فألهمها فجورها وتقواها"، إذا الجانب الإيجابي والجانب المضيء والقوي في حياتنا وضعناه في المقدمة سنواجه كل شيء، وأنا بعد سنة من العلاج فالروح والمعنويات قوية، وهذا ساعدني وساعد أسرتي وأصدقائي وكل المحبين.

الجدير بالذكر أنه صدر للكاتب والسياسي الراحل د. أحمد الربعي كتاب جديد بعد رحيله بأيام بعنوان "أربعائيات" نسبة إلى المقالة الوجدانية التي كان يكتبها فقط يوم الأربعاء في صحيفة "القبس" التي أصدرت الكتاب الجديد، ويضم عددا كبيرا من مقالات ذات طابع كان الراحل يكتبها بعيدا عن المنهج السياسي الذي كان يكتب فيه مقالاته بقية أيام الأسبوع.

الليل: قبر كبير يصحو فيه الناس بعد بروفة موت جماعي

وفي مقالة له بعنوان "الحضور والغياب" يتحدث الكاتب بلغة استشرافية عن رحيله حيث يقول: "الليل: قبر كبير يصحو فيه الناس بعد بروفة موت جماعي".

وتتكشف في هذا الكتاب لغة خاصة لدى د. الربعي هي مزيج بين رومانسية حالمة، وطرح وجداني تغلب عليه اللغة الشاعرية التي تظهر الوجه الآخر للكاتب الذي خاض غمار الواقع السياسي، سواء بكتابته أو بشغله لمنصب وزاري. وفي "أربعائياته" يكتب د. الربعي أحيانا أشبه بالقصائد، وأحيانا يترك قلمه مسترسلا نحو فضاءات لا تدركها اللغة الواقعية، ولا يريد لها د. الربعي أن تكون كذلك بقدر ما هي خيالات كان يمتاز بها الراحل دون الإفصاح عنها بشكل مباشر. كقوله في إحدى صفحات الكتاب: "يصبح البحر أكثر زرقة، وتعود الزهور إلى التفتح بعد أن أعلنت البراعم إضرابا عاما عن الطعام منذ أن توقف القلب".