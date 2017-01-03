شاهد ما فعله سائح أجنبي في مصر للتخلص من السائقين!

تداول مغردون مصريون صورة لسائح أجنبي في مدينة الأقصر جنوب البلاد يتجول في شوارع المدينة السياحية مرتديا قميصا أحمر مكتوبا عليه عبارات تعكس ضيقه وتبرمه إثر تعرضه لملاحقات من السائقين والعاملين ببعض الخدمات السياحية.

وكتب السائح باللغة العربية "مش عاوز حنطور، مش عاوز فلوكا، مش عاوز تاكسى"، ليعبر بوضوح عن استيائه من الملاحقات المستفزة، كما يصفها المغردون من العاملين في المهن الثلاث على السائحين.

وطلب المغردون المصريون بضرورة توعية العاملين بالسياحة من مخاطر ملاحقة السائحين بهذا الشكل، والذي قد يدفع لهروبهم وعدم عودتهم لمصر مجددا، خاصة في ظل تراجع السياحة وكساد الموسم السياحي، كما طلبوا بتدريبهم على حسن معاملة السياح.

ودعا المغردون إلى التوصل لهذا السائح وتقديم صورة حقيقية عن المصريين له حتى يزيل من داخله هذه الصورة السلبية التي دفعته للقيام بهذا الفعل.