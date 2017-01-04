صورة مؤثرة أبكت السعوديين على تويتر

تداول ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي صورة مؤثرة وحزينة، لوالد المحامية "شهد السمان"، ضحية هجوم اسطنبول أثناء وصول جثمانها إلى مطار المدينة المنورة، الثلاثاء، ونشرتها "صحيفة الرياض".

ويظهر في الصورة، والد المحامية وهو يستقبل جثمان ابنته بدموع ظاهرة وقلب محروق، حيث قام البعض بمساندته حتى يقف على قدميه. وعبّر والد الفقيدة عبدالكريم سمان عن حزنه لرحيل شهد، وما تركته من أثر وذكر طيب تتناقله العائلة.

وذكرت والدتها، وهي تحاول لملمة دموعها، أن ابنتها كانت تحب الجانب الإنساني وعرفت بحبها للخير وكانت مميزة بعملها، ذاكرة أن عملها الأخير كان عن قضايا المرأة في مكتب خالها.

وصُلّي على جثمان "شهد"، فجر اليوم الأربعاء، ووريت الثرى في بقيع الغرقد. كذلك تداول مغردون تغريدة مؤثرة للضحية شهد سمان كتبت فيها: "سامحني يا رب حينما أسجد لك وفكري منشغل بغيرك"، وقد انهالت التعليقات على هذه التغريدة بالدعاء لها بالمغفرة والرحمة.