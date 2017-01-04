ابنة عمرو دياب على خطى والدها؟ استمعوا لصوتها

"صوتها بيوهب قلبي حياة".. ربما لم تأتِ هذه الجملة التي غناها عمرو دياب في أغنية "جانا" بألبومه "شفت الأيام" من فراغ، خاصة أن الأغنية كانت مخصصة لابنته الصغرى "جانا".

موهبة غنائية مبكرة أظهرتها "جانا" ويبدو أنها تسير على طريق الاحتراف، وذلك من خلال مقاطع الفيديو التي تقوم بنشرها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" وتظهر فيها وهي تغني.

أحدث الفيديوهات نشرته "جانا" مطلع الشهر الحالي على "إنستغرام"، وكذلك قناتها عبر "Youtube"، وهي الأغنية التي قامت والدتها زينة عاشور بنشرها هي الأخرى على "إنستغرام"، معلنة دعمها لموهبة ابنتها "جانا".

كما أكدت زينة أنها لا يمكن أن تكتفي من موهبة ابنتها، مشيرة إلى أن كلمات الأغنية كتبتها ولحنتها جانا التي أطلقت عليها اسم "جوجو".

إلا أن موهبة الشابة "تفتقت" في الغناء الغربي، رغم أن والدها واحد من أهم المطربين العرب.

ومتابعو جانا عبر "إنستغرام" لم يبدوا متفاجئين بموهبة الفتاة، لاسيما أنها ابنة عمرو دياب. وقد طلب بعض المعلقين منها أن تغني بالعربية، لكنها لم تستجب لطلب المتابعين.

يذكر أن لدى عمرو دياب إلى جانب جانا 3 أبناء هم نور وعبد الله وكنزي، وقد احتفل بعيد ميلاد توأمه عبدالله وكنزي في نوفمبر الماضي، حيث بلغا من العمر 17 عاماً.



