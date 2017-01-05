أبو سن: ظهوري مع كريستينا كان وداعاً أخيراً

بعد ثلاثة أشهر من الإفراج عنه، عاد أبو سن إلى الواجهة من جديد، لكنه أوضح أن ظهوره مع كريستينا أو غيرها من الفتيات في "يو ناو" هو الأخير، مبرراً ظهوره برغبته في توضيح أسباب توقيفه التي شملت "مشاهد مخلة بالآداب"، مبيناً أن هذا الشيء "غير مقبول ومحرم في العقيدة الإسلامية".

وقال أبو سن في حسابه على "سناب شات": "جعلتها ترتدي الحجاب أمام المشاهدين لكي نوضح لهم بالصورة، لكن الحساد كثيرون والمنافقين أكثر".

وأضاف: "هناك من يحاول اصطياد الزلة أو يبحثون عن الشهرة، كفانا الله شرهم وشر من يريدنا بشر". وأكد أنه لن يبث مرة أخرى مع كريستينا أو غيرها من الفتيات (مطلقاً)، مبرراً السبب بأنه لأجل مصلحته، و"تنفيذاً لأوامر ولاة الأمر".

وانتشر مقطع فيديو جديد على مواقع التواصل الاجتماعي، للشاب السعودي الشهير "أبو سن"، وهو يتحدث مع صديقته الأميركية المعروفة بـ"كريستينا".

وطلب "أبو سن" من كريستينا أن تغطي شعرها حتى لا يتم القبض عليه مرة أخرى، ووافقت على شرطه فوراً وقامت بتغطية شعرها.

كما لم يلتزم "أبو سن"، (19 عاماً)، بوعده لمتابعيه الذي تعهد فيه بالإقلاع عن التواصل معها، فعاد مجدداً ليظهر بعد أشهر قليلة من توقيفه من قبل شرطة الرياض، لظهوره بشكل مسيء في وقت سابق وتلقيها بلاغاً بشأن بعض التصرفات المخلة في حينها.