فيلم قصير يكشف "حقيقة الشعب السعودي"

هناك فرق بين أن تنظر إلى الأمور وأن تراها.. هذا الفرق بيّنه فيديو قصير نُشر على "يوتيوب"، ولاقى صدى كبيرا تحت عنوان "حقيقة الشعب السعودي". الفيديو بدأ ببعض المشاهد والسلوكيات السلبية، وتوقف أمام طموح طفل وعائلته.. ذلك الطموح الذي اصطدم درامياً ببعض المحبطين، إلا أن الفيديو انتهى بكشف المشهد كاملاً وليس ما يراه فقط اليائسون.

وقد لاقى الفيديو، الذي أنتجه وعمل عليه مجموعة من الشباب السعودي، انتشاراً واسعاً وقبولاً كبيراً في أوساط مواقع التواصل.

برنامج "تفاعلكم"، تقديم الإعلامية سارة الدندراوي، التقى مخرج الفيلم خالد فهد، الذي أكد أن مرتادي مواقع التواصل من السعوديين يتداولون المقاطع السيئة كثيراً نظراً لاستنكارها، مما يعكس إيجابية الشعب السعودي الذي لا يقبل بانتشار الأمور السلبية.

وأكد المخرج الشاب أن عدداً كبيراً قاموا بالمساهمة في تنفيذ الفيلم رغم أن مدته لا تتعدى بضع دقائق، مشيراً إلى أن القائمين على الفيلم لم يتوقعوا أبداً أن يلاقي العمل كل ذلك القبول، وكأن الناس متعطشة لرؤية مثل ذلك العمل.