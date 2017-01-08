شاهد بطولة الشرطي السعودي على طريقة الثري دي

أنتج هواة سعوديون من محبي ألعاب الفيديو مقطع فيديو تمثيلياً لحادثة تصفية الإرهابيين، التي وقعت بحي الياسمين بالرياض، والتي كان بطلاها رجلي الأمن جبران عواجي ونادر الشراري، حيث استطاعا ببسالة وبطولة التصدي لإرهابيين مدججين بالرشاشات والأحزمة الناسفة والقضاء عليهما.

المقطع الذي وثّق الحادثة، تحول إلى مشهد ثلاثي الأبعاد "ثري دي" تمثيلي من خلال لعبة الجاتا الشهيرة، حيث رصد المشهد التمثيلي وقائع تقريبية للحظة محاولة الإرهابيين الاستيلاء على دورية أمنية في الموقع بعد تضييق الخناق عليهما، قبل أن يتصدى لهما أحد رجال الأمن، ويتم القضاء عليهما.

وتعتبر لعبة "جاتا" من الألعاب الشهيرة التي تتيح خاصة تمثيل الأحداث الدرامية وأحداث الأكشن، لكنها تحتاج إلى خبرة فائقة في تحوير الأحداث والشخصيات، وغالباً ما يعيد محبو هذه اللعبة تمثيل الأحداث الشهيرة، التي تلقى رواجاً كبيراً في مواقع التواصل، بغرض توضيحها للمشاهدين.