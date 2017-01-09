فنانة سعودية ترسم بالقهوة صورة العريف "عواجي"

قامت فنانة سعودية برسم رجل الأمن "جبران عواجي" باستخدام الريشة والقهوة. وتناقل المغردون الرسمة بإعجاب لافت، نظراً لموهبتها وإتقانها الذي أظهرته في مقطع فيديو يبين تمكنها في رسم الملامح وتشكيلها بواقعية.

"عهود العبدالله"، قالت لـ "العربية.نت" إن عملية الرسم استغرقت "ساعة" من الزمن، موضحة أنها جاءت كرد فعل بعد المشهد البطولي الذي شاهدت فيه شجاعة العريف عواجي، وإقدامه أثناء إطلاق النار على الإرهابيين.

وذكرت "عهود" أن متابعيها أطلقوا عليها "رسامة الوطن"، نظراً لتفاعلها مع الأحداث والمنجزات الوطنية؛ لافتة في الوقت نفسه إلى نوع آخر من الفن تتقنه، ألا وهو الرسم على الماء الذي غالباً ما يستغرق وقتاً أطول، لكنها لا تستطيع الاحتفاظ به لوقت طويل.

يذكر أن الريشة بالنسبة إلى الفنانة "عهود العبدالله"، هي الهواية والوظيفة والتعبير عن الأحاسيس والمشاعر، على حد وصفها.