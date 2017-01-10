زينب العسكري عادت للأضواء.. شاهدوا كيف تغيرت؟

فاجأت الفنانة المبتعدة زينب العسكري محبيها بالعودة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتحديداً عبر برنامجي "الانستغرام" و"السناب شات"، وجاءت هذه العودة للأضواء بعد غياب دام حوالي 8 أعوام بسبب زواجها وانشغالها بحياتها الخاصة.

إطلالة زينب الجديدة أعادت ذاكرة الجمهور لنجوميتها المطلقة على الشاشة الخليجية على مدار 18 عاماً قدمت فيها مجموعة من الأعمال الدرامية مؤلفة ومنتجة ونجمة، زينب كشفت بأنها رزقت بـ(3) بنات "الزين"، "الحلا" و"الغلا" وأنها تعيش في الإمارات وأن الجانب الأسري يطغى على تفاصيل حياتها، أما المتابعون للوسط الفني فقد أكدوا أن النجمة زينب العسكري لازالت تحتفظ بجماهيرية عريضة، بذات الوهج الذي كانت عليه قبل الابتعاد وملامحها تبدو أكثر نضارة رغم مرور فترة ليست قصيرة على آخر ظهور فني لها.

محبة الجمهور السعودي

زينب مؤخراً كانت ضيفة في حوار عبر أثير إذاعة مملكة البحرين مع المذيع الزميل فايز السادة وعادت بالذاكرة إلى تجربتها الثرية في المشاركة بالدراما السعودية وتحدثت عنها بشيء من الاعتزاز، وقالت: "كانت تجربة جداً حلوة مع الثنائي الجميل ناصر القصبي وعبدالله السدحان، وكنت مستانسة وأحب اللهجة السعودية كثير، ولازلت أحبها عشان كذا أنا قريبة من الجمهور السعودي"، وتابعت: "أنا حابة الجمهور السعودي لأنه كان يشجعني من أول ما ظهرت، وأول جزء من طاش ماطاش شاركت فيه لقيت تشجيع كبير منهم ".

وذكرت زينب بأن المخرج عامر الحمود كان يسألها: "زينب تعرفين ليش الجمهور السعودي يحبك..؟ حتى أروح المدارس ألاقي الطلاب يكتبون على الطاولات اسمك"؟.. والحديث لزينب: "كان فيني فضول أعرف ليش؟"، فأخبرها عامر: "لأنه انتِ تحبينهم وعندما دخلتي الدراما السعودية أتقنتِ الشكل واللهجة، وحاولتِ إنك تكونين البنت السعودية وأخذتي تفاصيل شخصيتها بنجاح".

لافتة إلى أنها استفادت في حياتها الفنية من نصائح القصبي والسدحان تحديداً عند مشاركتها في المسرح وأن أول ما عرض عليها المشاركة في "طاش ماطاش" شعرت بأنها وصلت للجمهور وكانت سعيدة بتلك المشاركة، وتطرقت في سياق حديثها الذي جاء بعد غيبة طويلة عن دورها في بطولة المسلسل السعودي "دمعة عمر" مع الفنان تركي اليوسف والمنتج خالد المسيند عام 2003، وقالت: "أهل السعودية يموتون على هذا المسلسل، ودايماً ينادوني مشاعل..، والدور اللي أديته كان متعب ويأخذ مني وقت طويل 3 ساعات مكياج وأتوتر نفسياً، والحمد لله إني وصلت للناس بالشخصية نفسها وتعبي ما راح".

العودة للتمثيل

استبعدت زينب العودة لمجال التمثيل التلفزيوني والإذاعي بسبب انشغالها بأسرتها وبناتها على حد قولها، وأن ظهورها سيكون في جوانب بعيدة عن التمثيل ومقتصر على الرسائل الإنسانية والوطنية كإنسانة وليست كفنانة، اللقاء كشف أنها لازالت متواصلة مع الوسط الفني وتحضر بعض المسرحيات والفعاليات كضيفة.

وعبر حسابها في "السناب شات" ذكرت زينب بأن أكثر سؤال يلاحقها كان عن عودتها للتمثيل موضحة أن الحياة حلوة بجميع مراحلها وأنها الآن في حياتها تشعر بسعادة أكثر من قبل عندما كانت فنانة، وتشعر أيضاً بالاستقرار وأنها إنسانة طبيعية أكثر بحسب وصفها، مبينة أن التزامها الوحيد بيتها وعيالها، وقدمت في الوقت نفسه النصح للناس بالتأقلم مع أي مرحلة يمرون بها.

يذكر أن الفنانة زينب العسكري ابتعدت عن الوسط الفني في العام 2008 وكان مسلسل "لعنة امرأة" آخر أعمالها على الشاشة وأنتجت عبر شركتها الخاصة "بنت المملكة" 4 أعمال درامية، وترفض وصفها بالفنانة المعتزلة كونها لا تستبعد عودتها للكتابة والإنتاج الدرامي فقط بعيداً عن التمثيل.