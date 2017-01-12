لماذا تصدر هذا الفيديو "تويتر" السعودية؟

أثار شبه مواطن سعودي برئيس هيئة الترفيه أحمد الخطيب، وهو يرد على أحد المطالبين بوقف مقطع لأغنية شعبية (شيلات) جدلاً واسعاً في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" متصدراً ترند السعودية، اليوم الخميس.

إلا أن هذا الشخص لم يكن إلا مواطناً سعودياً عادياً يقوم بافتتاح مطعم خاص به على وقع أنغام هذه المقاطع الغنائية، حيث دافع في المقطع عن نفسه قائلا للمواطن الذي احتج على صوت الأغاني الصاخبة: "بصفتك ايش جايني.. مو من حقك"، فما كان المواطن المحتج إلا أن رد عليه: "جيتك بعصا"، فرد عليه "تبطي على شاربك".

"العربية.نت" تواصلت مع صاحب المقطع "خليفة الرويلي" الذي بين أن مساء أمس الأربعاء أقام حفلا خاصا بافتتاح مطعمه، وقام باستحضار صوتيات بسيطة لتشغيل "شيلات" وطنية وغيرها من المقاطع عن طريق اليوتيوب.

وأضاف خليفة أن مجموعة من "المحتسبين" داهموه بعضهم ملثم وقاموا بالتصوير والتهديد حتى قام أحدهم بقطع سلك الصوتيات، مطالبين بإيقاف الموسيقى، واصفا تعاملهم بغير المحترم. وأكد الرويلي لهم كما ظهر في المقطع أن يقوموا بجلب طلب رسمي عن طريق الجهات المختصة وليس بالهجوم وإيقاف الاحتفال بناء على آراء شخصية.

يذكر أن مجموعة من المغردين في موقع تويتر أصدروا "هاشتاغ" مغلوطا عن شتم رئيس الترفيه لمواطن، وقام محتسبون بإنشاء "هاشتاغ" آخر يطالب بمقاطعة هذا المطعم لتعدي صاحبه على "المحتسبين" وتشغيل مقطع موسيقي كما يدعون.