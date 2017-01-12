آخر تغريدة لمساعد الرشيدي.. وهكذا نعاه محبوه!

"ألا يالله تحفظ وقفتي لاتنهزع يالله"، كلمات أخيرة أوقفت مداد الشاعر السعودي الراحل، مساعد الرشيدي، حيث كانت التغريدة الأخيرة التي غرد بها الشاعر عبر حسابه في "تويتر" قبل وفاته.

ومنذ اللحظات الأولى لإعلان وفاة الشاعر، انتشرت هذه التغريدة في تويتر بين المغردين، لتتبعها دعوات بالرحمة والمغفرة، فيما كتب البعض أبياتاً كمرثية في الفقيد، ومنهم، دحيم الشبرمي، رئيس الدعوة والإرشاد بسميراء الذي نظم أبياتاً في رحيل الشاعر:

اهتز كرسيٓ الشعر في وفاته... والقافية والوزن والكل يرثيه

شاعر وطن عبسي شمخ في صفاته... اسمه مساعد والرشيدي بتاليه

في حين جاراه شعراء بهذا البيت وكان منهم:

الشاعر حامد الخياري الذي قال:

الا يالله تحفظ وقفتي لاتنهزع يالله... إلالرضاك بطاعه بركعاتي وسجداتي

وكتب فيصل العتيبي:

الا يالله تحفظ وقفتي لاتنهزع يالله .. أبي لامن وقفت طويق يعجز يآقف اوقوفي

في حين علق المصور رشيد البغبق، قائلاً: "9 ردود على التغريده قبل وفاته وبعد وفاته شاهدو كم الردود الذي تجاوز الآلاف.. حنا كذا مانبحث عن الشخص إلا بعد وفاته رحمك الله يامساعد".

يذكر أن الرشيدي كان شاعراً نشيطاً في مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها تويتر، كما كان مهتماً بما يحدث في الساحة فقد كتب بيتين من الشعر في رجل الأمن جبران العواجي وجعلها تغريدة مثبتة في حسابه قال فيها:

مادام يولد للوطن مثل جبران .. تموت عدوان الوطن ماتطوله وتداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر الشاعر الكبير الراحل مساعد الرشيدي وهو على فراش المرض. ويظهر من خلال المقطع الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الحرس الوطني، خلال زيارته للشاعر الراحل في المستشفى للاطمئنان عليه.

ونعى محبو وعشاق الشاعر الراحل بعبارات الأسى والحزن عبر صفحاتهم على تويتر، ودشنوا هاشتاغ بعنوان "مساعد الرشيدي في ذمة الله".