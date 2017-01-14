بوغبا.. اللاعب الأغلى في العالم يضرب على تويتر

يبدو أن محبي لاعب كرة القدم الأسمر بول بوغبا سيتمتعون من الآن ولفترة محددةب تغريدات "خاصة" عن لاعبهم. فقد أفسح تويتر عصر الجمعة لمحبي اللاعب الفرنسي أن يضعوا وسم ب#وغبا على تويتر، لتضاف إلى تغريدتهم فوراً "ايموجي" خاصة بنجم مانشستر يونايتد.

وبهذا يكون اللاعب الغيني الأصل، الأغلى في العالم (بيع مقابل 105 مليون يورو لمانشستر يونايتد)، والمعروف برقصاته الطريفة في الملعب قد خلد اسمه على تويتر كونه اللاعب الأول في الدوري الإنجليزي، لا بل في تاريخ كرة القدم الذي يملك "إيموجي" خاص به.

وقد أتت تلك اللفتة من تويتر عصر الجمعة وقبيل أيام قليلة على انطلاق واحدة من أقوى المواجهات هذا الموسم بين المنشستر يونايتد وليفربول يوم الأحد، بالدوري الإنجليزي.

وقد غرد نادي المانشستر يونايتد بالإيموجي الجديد، معلناً الخبر لعشاق #بوغبا. كما أكد أن وسم #بوغبا مع الايموجي احتل المرتبة الأولى عالمياً بعيد ساعات قليلة من اطلاقه.



