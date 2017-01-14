شاهد عناق توأم بولندي لطبيب سعودي فصلهما قبل 12 سنة

وثّق مقطع فيديو استقبال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور، عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، طفلتين بولنديتين، قام بعملية فصل لجسديهما قبل سنوات، بعدما ولادتا متلاصقتين.

وأظهر المقطع الذي التقط منذ فترة وأعيد تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام الطفلتين، وهما يهرولان ناحية الدكتور الربيعة، الذي بدوره احتضنهما، ولاقى المقطع إشادة واسعة بالدكتور الربيعة وجهوده في هذه العمليات المعقدة، ودور المملكة في تبني هذه العمليات التي جعلتها رائدة فيها.

ويعد الرقم "9"، ترتيب التوأم البولندي في جدول العمليات السيامية، التي أجراها الدكتور الربيعة في السعودية منذ عام 1990.

وتعود تفاصيل فصل الطفلتين منذ عام 2005 عندما قام الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز بتحمل تكاليف عملية فصل التوأم السامي البولندي "داريا وأولغا" من مدينة يانيكوفو البولندية. وأوضحت الفحوصات الأولية، التي أجراها الفريق الطبي اشتراك التوأم بالعمود الفقري والحوض والقولون وفتحة الشرج والجهاز البولي.

ذهبت التوأم الذي كان يبلغ من العمر عاماً ونصف العام إلى الرياض، برفقة والدتهما وطبيبة بولندية مرافقة لإجراء عملية الفصل المعقدة والمكلفة على حساب الملك، والتي كللت بالنجاح ولقيت تغطية إعلامية هائلة، حيث قام التلفزيون السعودي ببث مجرياتها على الهواء مباشرة.

وأثناء زيارة الملك الراحل عبدالله إلى بولندا عام 2007 قام بلقاء "داريا وأولغا"، برفقة والدتهما وقامتا بتسليمه وسام الابتسامة الذي منح له عرفاناً بأعماله الإنسانية. وتعد هذه الزيارة الثالثة للتوائم البولندي للسعودية، منذ إجراء العملية لهما.