بالصور.. قبطي مصري يقيم ليلة قرآن احتفالا بزفاف شقيقته

أقام قبطي ليلة قرآن احتفالاً بزفاف شقيقته في مركز أبوتشت بقنا جنوب البلاد.

ونال هذا الفعل إعجاب آلاف المصريين على مواقع التواصل، وأحيا مشاعرهم، وجسد من جديد صدقية وقوة الوحدة الوطنية في مصر.

الشاب القبطي عماد نجيب حنا، بقرية الشرقي سمهود، التابعة لمركز أبوتشت محافظة قنا، أقام ليلة قرآن خلال حفل زفاف شقيقته، ودعا إليها جيرانه من المسلمين للاستماع إلى آيات القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عاطف عبد المنعم.

كما أكد أصدقاء عماد الذين حضروا الحفل لـ"العربية.نت" أن صديقهم القبطي دعاهم لحضور حفل زفاف شقيقته، وخلال الحفل فوجئوا بالشيخ عاطف عبد المنعم يقرأ القرآن.

وقال لهم الشيخ إن حنا طلب منه الحضور لإحياء ليلة قرآن في الحفل، ولبى الدعوة على الفور.

من جهة أخرى، عبّر المغردون عن إعجابهم بهذا الموقف اللافت، وأكدوا أنه يعبر عن أخلاق المصريين وطبيعتهم المتحابة والمتسامحة وحبهم لبعضهم البعض أقباطاً ومسلمين، خاصة أن واقعة أخرى مشابهة جرت قبل أسابيع، حيث قام شيخ مسلم بتلاوة القرآن في عزاء قبطي بشبرا شرق القاهرة، وذلك بعد أيام قليلة من تفجير الكنيسة البطرسية الذي راح ضحيته 28 قبطياً.

من جانبه، قال عماد حنا، لـ"العربية.نت"، إنه "لم يبتكر أو يخترع تقليداً جديداً، ولم يفعل ذلك من أجل الشو الإعلامي والترويج له على مواقع التواصل" التي لا يعرفها أصلاً، ولكنه فعل ذلك لأنه بالنسبة له "أمر عادي"، فقد أراد أن يحتفل مع إخوانه وأصدقائه المسلمين بزفاف شقيقته، ودعاهم لحضور الحفل وقدم لهم ما يتم عادة في مثل هذه المناسبات من قراءة قرآن وابتهالات وغيرها واحتفل معهم واحتفلوا معه.

وقال: "نحن لا نعرف الشقاق أو الخلاف، بل نحب بعضنا، نأكل معا ونتسامر معا ونحتفل معا ونواسي بعضنا في الأحزان والملمات، ولا نعرف ما يسمى بالفتنة الطائفية التي يرددونها ليل نهار في وسائل الإعلام. نحن مصريون ولا تستطيع أن تعرف الفرق بيننا إلا في الأعياد ويومي الجمعة والأحد، فهذا لمسجده وهذا لكنيسته، وباقي الأيام نحن معا في كل شيء".

من جهته، قال وائل توفيق محمد عبود، وهو موظف بمحكمة أبو تشت وصديق شقيق العروس، لـ"العربية.نت" إن عماد حنا اتفق معه على تفاصيل الحفل منذ فترة كبيرة، "فالأمر طبيعي ويجري في قرية الشرقي سمهود دائما"، مضيفاً: "لقد اتفق معنا عماد على أن يقيم ليلة قرآن يحضرها جميع أبناء القرية من المسلمين، وهو ما يسمى بليلة الحنة واحتفلنا معه أمس بها، وتناولنا أطيب الطعام والشراب وباركنا للعروسين، الذين يحتفلان اليوم الأحد بزفافهما رسمياً من كنيسة القرية".