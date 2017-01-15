فيديو صادم.. صاعقة تضرب طائرة على ارتفاع أمتار في الجو

غالباً ما تمر الرحلات الجوية بسلاسة، على الرغم من إمكانية تعرضها لمطبات هوائية تعكر صفو المسافرين، أو ترعب من كان منهم من أصحاب القلوب الضعيفة. إلا أن ما حل بركاب طائرة كانت متجهة من موسكو إلى سوشي، يفوق الوصف، فقد ذاقوا طعم الرعب الحقيقي.

في فيديو يخطف الأنفاس لمدى خطورته، شوهدت صاعقة تضرب طائرة محلقة في الجو. الفيديو الذي نشرته بعض الحسابات على يوتيوب يوم السبت، أظهر طائرة بوينغ 747 قيل إنها مليئة بالركاب، تتعرض لصاعقة، بعيد لحظات من إقلاعها من مطار Vnukovo في العاصمة الروسية موسكو متوجهة إلى سوشي. وقد أمضى الركاب ساعتين من الرعب على ما يبدو قبل أن يصلوا إلى وجهتهم المنشودة بخير وأمان.