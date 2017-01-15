مسنة تتسلم عن ابنتها جائزة الشيخ محمد بن راشد.. والسبب؟

قدمت شرطية إماراتية تعمل في قطاع وزارة الداخلية، والدتها، لتسلم ميدالية تكريمها من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي.

وتفاعل مغردون في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع مقطع الفيديو الذي أظهر الشرطية تسير وراء والدتها، التي استقبلها الشيخ محمد بن راشد على منصة التكريم، فيما قدمت الشرطية حليمة المطروشي التحية العسكرية للشيخ محمد.

وكانت المطروشي قد فازت بجائزة أفضل موظف في المجال الإداري.

وحققت "حليمة"، حلم والدتها السيدة مريم صابر، التي كانت تمني النفس بلقاء الشيخ محمد بن راشد منذ فترة، فانتهزت ابنتها الفرصة لتحقق للأم أمنيتها.