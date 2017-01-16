الصورة الأكثر تداولاً للشاعر مساعد الرشيدي بعد رحيله

يلاحظ المتابع لتغطيات الإعلام المرئي والمقروء ووسائل التواصل الاجتماعي في رحيل الشاعر مساعد الرشيدي، تكرر حضور صورة سميت لاحقاً بـ"التلويحة الأخيرة"، التي صنعت المشهد الختامي المؤثر لأحد أهم شعراء المحكية في تاريخها المعاصر.

وبرزت الصورة، التي رافقت الحدث الجلل وصنعت الجانب البصري فيه بأبعاده وزواياه المختلفة، من بين عشرات الصور التي يضمها أرشيف الشاعر الراحل، وصيرت الحزن إلى حالة مزمنة ممتدة وكانت تخبئ لأول وهلة الفجيعة ضمن إطارها رغم أنها التقطت في سياق مختلف لبث الطمأنينة والسكينة في نفوس محبي مساعد الرشيدي. وبتعقب مصدر الصورة الأبرز تبين أنها كانت ضمن حلقة بعنوان "الزعيم" في برنامج يوتيوبي قصير اسمه "لن" يقدمه الشعراء: محمد علي العمري، علي الضوي، آدم دليم، والدكتور ياسر الكلثم.

من جانبه، تحدث المشرف العام على البرنامج، ياسر الكنعان، لـ"العربية.نت"، عن قصة التلويحة الأخيرة لمساعد الرشيدي وكيف تم التقاطها في المستشفى قائلاً: "(لن) برنامج يوتيوبي يتناول مواضيع جريئة حول الأدب والفن، وقدمنا خلال الفترة الماضية أكثر من 10 حلقات. كانت إحداها حلقة تكريمية للشاعر مساعد الرشيدي رحمه الله، بعد أن علم فريق البرنامج بأن الفقيد يلازم المستشفى وكثيرون يتساءلون عن صحته"، مضيفاً:" ولأنه رمز شعري كبير في الخليج العربي، تم الاتفاق على عمل حلقة تكريمية خاصة باسم (الزعيم)، وتم الإعداد للحلقة بشكل جيد".

وذكر الكنعان أنه بعد ذلك تم التواصل مع الشاعر الكبير، غازي العكشان، ليكون ضمن ضيوف الحلقة بحكم ملازمته للراحل مساعد الرشيدي، ومن أصدقائه المقربين، موضحاً أن العكشان فاجأ الجميع بكرم مبالغ منه، بفيديو وتصريح خاص لبرنامج "لن" من مساعد الرشيدي نفسه ومن سريره في المستشفى، حيا فيه فريق البرنامج وطمأنهم على صحته، وتمنى لهم التوفيق في برنامجهم.

وتابع الكنعان: "فعلاً تم عرض الحلقة التي وجدت صدى كبيراً لدى المشاهدين، وعلق عليها مساعد الرشيدي، رحمه الله، تعليقات كثيرة في حسابه الخاص بتويتر، ومنها أكد أن البرنامج يملك لمة صادقة ونواة لوهج قادم يخدم الشعر، مشيراً إلى أن شجاعة البداية منجز يحسب للبرنامج وفريق للعمل".

كما بين الكنعان أن تلويحة الرشيدي الأخيرة لجمهوره كانت من خلال الفيديو الذي عرض في برنامج "لن"، قبل وفاته بأسبوعين، حيث تم تداول الصورة بشكل واسع في قنوات تلفزيونية ومواقع إخبارية وصحف ورقية، إضافة إلى انتشارها في وسائل التواصل الاجتماعي من جمهوره ومحبيه.