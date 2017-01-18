مصور سعودي يوثق رحلاته بـ "المقلوب"

هو سائح سعودي يحسب أيام عمره بأيام سفراته، ويوثق جولاته بالتقاط الانعكاسات، حتى لُقب بملك الانعكاسات. يعتمد المصور السعودي يوسف السديس على جواله في إبراز مهاراته، حيث يعتبره الوسيلة الأسرع في التقاط اللحظة.

وأوضح السديس لـ "العربية.نت" الوضعيات التي يسحب بها لقطاته، قائلاً إنه يضع عدسة الجوال في وضع أفقي أو عمودي على سطح الجسم العاكس، مثلاً بقعة ماء في الأرض لا يظهر عليها الانعكاس كاملاً حتى أضع الجوال على الأرض بشكل مقلوب، لتكون العدسة على نفس مستوى الماء على الأرض، وهي وضعية مرهقة وتحتاج أجواء معينة ومؤثرات طبيعية مساعدة.

وروى موقفاً وقع له في العاصمة البريطانية لندن أثناء التقاط إحدى الانعكاسات: "كنت جالساً على الأرض ومحاولاً تثبيت الجوال بقرب بقعة ماء ومتناسياً الناس من حولي، مرّ بجانبي أشخاص عرب - وكانوا يظنون أنني لا أفهم العربية - وعلقوا: مسكين في هذا البرد والمطر يجلس على الأرض محاولاً التقاط صورة تعيسة! نهضت مبتسماً وكنت قد التقطت لهم صورة مع الانعكاس، وقلت بكل هدوء انظر لهذه الصورة التعيسة كيف تبدو! تفاجؤوا وأعجبوا جداً باللقطة وأبدوا اعتذارهم طالبين مني إرسال نسخة منها".

وتابع المصور السديس: "صفحتي على إنستغرام هي ألبوم حياتي، وكثيرا ما أتأملها، ومع كل لقطة أستعيد الذكريات الجميلة".

وأضاف: "طموحي في هذا المجال هو السفر حول العالم والتعرف على ثقافات وحضارات مختلفة واكتساب أصدقاء ومعارف من كل مكان، وإقامة معرض خاص في لقطاتي حول العالم والحديث فيه عن تجاربي ورحلاتي".