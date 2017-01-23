ماذا قال إمام الحرم لـ "غانم المفتاح"؟

تداول مغردون مقطع فيديو مؤثر للشاب القطري المكافح غانم المفتاح الذي يعيش دون أطراف سفلية من جسده وهو يطوف بالكعبة على يديه، رافضاً الجلوس على كرسي متحرك وسط تسهيل من رجال الأمن خوفاً عليه من الزحام.

إمام الحرم الشيخ ماهر المعيقلي، تحدث مع المفتاح: "الله يحفظك ويسلمك من كل شر، والله فرحان إني أسلم عليك، وعندما سمعت عنك قلت أنا أروح أسلم عليه، الله يسعدك ويتقبل منا ومنك صالح الأعمال".

يذكر أن الشاب غانم المفتاح له حضور كبير في عدد من الفعاليات، وشارك في قمة التواصل التي نظمت في دبي في ديسمبر الماضي.