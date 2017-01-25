من صاحب هاشتاغ #خمسون_عام_لمعقل_صقور_الوطن؟

شارك مغردون سعوديون في هاشتاغ #خمسون_عام_لمعقل_صقور_الوطن الذي تم إطلاقه بمناسبة مرور خمسين عاماً لتأسيس كلية الملك فيصل الجوية.

وتناقل السعوديون صوراً لتاريخ صقور الجو السعودي منذ النشأة والتأسيس للجيل الأول من الطيارين، وسلاح الجو الملكي السعودي. كما تم بث فيديوهات لتشكيلات من أسراب الطائرات السعودية المقاتلة.

وشاركت الحسابات المهتمة بالطيران في التفاعل وبث المعلومات عن أنواع الطائرات وتطورها، والإجابة عن تساؤلات تتعلق بأنواع المهام التي تؤديها القوات الجوية.

من جهته، أكد نائب رئيس مجموعة عشاق الطيران، محمد سلامة لـ "العربية.نت"، أن الهاشتاغ كان مبادرة من مجموعتهم، ولاقى تفاعلا كبيرا من صقور القوات الجوية وطلاب الكلية والمغردين".

وأضاف: "كلية الملك فيصل الجوية كانت وما زالت وستبقى المصنع الذي يخرج أمهر الطيارين العسكريين. نحن في مجموعة عشاق عالم الطيران فخورون بهذا الصرح الشامخ، ونزف التهاني للقيادة في الذكرى الخمسين على تأسيس الكلية، ولأهالي الخريجين بهذه المناسبة".

يذكر أن الحفل سيكون برعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتخريج الدفعة الـ91 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية، والذكرى الخمسين لتأسيس الكلية، وتدشين طائرة F-15SA في نفس الوقت، وبمشاركة كبيرة في عروض جوية مشتركة من جميع فئات طائرات القوات الجوية الملكية السعودية بسماء الرياض.