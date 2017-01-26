تعرف على"السحلي".. أطرف طفل بالسعودية

عبدالرحمن القحطاني، أو كما يحب أن يكنى "السحلي"، طفل سعودي خفيف الدم، اشتهر بقدرته على تمثيل مقاطع فيديو يظهر فيها مع أطفال في المنزل لتعبر عن حالة معينة بطابع كوميدي.

اسمك، وعمرك، ومستواك الدراسي؟

عبد الرحمن القحطاني، عمري 5 سنوات، وأدرس في مستوى الروضة حالياً.

لماذا لقبت بسحلي؟

مجرد لقب ليس له مدلول.

اكتشاف السحلي وماذا كانت بدايات الظهور؟

مقطع ساخر، حيث كان يلعب مع أقرانه الأطفال في فناء المنزل.

كيف يتم استيحاء أفكار المقاطع؟

من واقع الحياة والبيئة المحيطة.

هل ظهورك في السوشيال مبكر؟ وهل من عوائق واجهتك؟

قد يكون مبكرا، لكن البراءة والحداثة نالت إعجاب واستحسان الكثير.

هواياتك؟

الإبل وصيد الضبان، والكشته "التخييم" في البر.

من دعمك؟

كثير من المشاهير، منهم أبو جركل، وبندر بن سلطان المطيري، وفايز السعيد، فضلاً عن الجمهور العزيز.

مواهبك؟

التمثيل.

لماذا يظهر السحلي بالطاقية المنقطة في كافة مقاطعه؟

الطاقية شيء أساسي عند السحلي، فهي تعطي طابع البادية، وأنها فارقة وليس لها وجود إلا قليل في بعض المحلات. أول ظهور لي كان بهذه الطاقية.

بعض مقاطع السحلي مخطط لها أم تلقائية؟

نعم البعض مخطط لها، والبعض تلقائي وعفوي.

ما دور الأهل في دعم وتشجيع السحلي؟

عائلتي شجعتني معنوياً، ووالدي دعمني بالأفكار والدعاء لي دائما بالنجاح.