بالصور.. سفير بريطانيا بالقاهرة يصنع الزبد والجبن

نشر السفير البريطاني بالقاهرة، جون كاسن، في حسابه على "تويتر" صورة له وهو يساعد فلاحة مصرية في صناعة السمن والزبد والجبن.

وقام السفير بنشر الصورة، وهي لسيدة ريفية تقوم بعمل الزبدة لحساب أحد المطاعم التي تقدم الوجبات المصرية والإيطالية، كما نشر صورة أخرى له وهو يتناول الطعام في ذلك المطعم.

السفير البريطاني يفاجئ الجميع من حين لآخر بنشر صور له، وهو يمارس عادات وتقاليد المصريين، حيث نشر صورة له من قبل، وهو يتناول الفول على إحدى عربات الفول المنتشرة في شوارع القاهرة، وصورة له وهو يتناول الفسيخ وصورة له وهو يودع اللاعب المصري، رمضان صبحي، أثناء تسليمه تأشيرة السفر إلى لندن للانضمام إلى فريق ستوك سيتي الإنجليزي.