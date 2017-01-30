بالصور.. ناصر القصبي يشيّع والده

تداول السعوديون صوراً من مراسم تشييع والد الفنان، ناصر القصبي، والتي لاقت تفاعلاً كبيراً أمس الأحد في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شيّع الفنان ناصر القصبي وأسرته والدهم قاسم القصبي إلى مثواه في مقبرة النسيم شرق الرياض، بعد أن صلى عليه في جامع الراجحي.

وتقبل القصبي وأشقاؤه العزاء من منسوبي الوسطين الفني والإعلامي وجمع كبير من المواطنين والمقيمين، الذين سألوا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر وحسن العزاء.

وكذلك، تناقل المغردون صورة قديمة للفنان ناصر القصبي مع والده. وكان القصبي نعى والده عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، قائلاً: "الحمد لله.. لله ما أعطى ولله ما أخذ.. رحمات من الرحيم الكريم على روحك العظيمة يا أبو عثمان".