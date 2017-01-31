فيديو لسوادنيين ألحوا على صديقهم مسامحة سعودي.. والسبب؟

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يوثق قيام مواطن سعودي بصدم سيارة مقيم سوداني، في حين ألحّ مجموعة من زملاء المقيم عليه بالصفح عن السعودي، والتعهد بتحملهم تكاليف إصلاحها.

وأظهر الفيديو الحادث المروري الذي وقع بين سيارتي السعودي والسوداني، وتجمع أشخاص حول الموقع مع إصرار زملاء السوداني من الجنسية ذاتها، على ضرورة الصفح عن السعودي وعدم أخذ التعويض منه على أن يتكفلوا هم بإصلاح سيارته.

ولقي الفيديو إعجاب مغردين، مشيدين بما قام به زملاء المقيم في حين امتدح آخرون الجالية السودانية على ما تشتهر به من أمانة وحسن تعامل.