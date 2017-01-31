هل شاهد هذا السعودي حادث عائلة العودة دون أن يعلم؟

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمواطن سعودي يروي تفاصيل شاهدها تشبه إلى حد كبير تفاصيل الحادث المروري الذي قتل فيه ابن سلمان العودة وزوجته.

وقال المواطن إن الحادث الذي شاهده وقع بالقرب من دوار "رغبة" أثناء توجهه إلى شقراء. وأضاف أنه شاهد شاحنة كبيرة ليست لديها إضاءات جانبية تدخل على الطريق "الاسفلتي" من آخر ترابي، دون أن يطلق سائقها أي إشارات في ظل عتمة الطريق التامة، مبينا أن سيارة عائلية كانت تسير بسرعة عادية أثناء دوران الشاحنة غير أن قائدها لم يستطع رؤية الشاحنة، فدخلت السيارة تحت الشاحنة.

وأوضح أن عدد الجثث التي رآها جراء الحادث لا تقل عن 3 أشخاص، معرباً من خلال المقطع عن استيائه الشديد من استهتار سائقي الشاحنات الذين يقودون دون تدقيق مطلوب.