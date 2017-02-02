شاهد.. ناقة تطلب المساعدة من الصياد لإنقاذ وليدها

خرج للصيد وساقه الله بين الجبال إلى منطقة خالية لم يتسن لنا معرفة موقعها في السعودية، لم يدر في خلد هذا الصياد أن القدر سيسوقه للعثور على "ناقة"، تطلب المساعدة لإخراج "الحوار" الوليد الذي يبدو أنه علق بين الصخور. وجد الصياد الناقة، وتبعها لتأخذه بحسب الفيديو الذي انتشر في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نحو وليدها "الحوار" الذي علق بين الحجر.

في الفيديو، لحظات صبر عاشها الطرفان، "الناقة والصياد"، وثالثهما "الحوار" الذي بدى متألماً من الحصار الذي وقع فيه، ومتشوقاً للتخلص منه والوقوف مع والدته التي تابعته بعجز.

هنا بدأت المحاولة، وضع الصياد عدته "القناص، والمطرة"، وغيرها من الأدوات، وبدأ يفكر في كيفية إخراج "الحوار"، ذهب يميناً، ثم شمالاً، حاول سحب "الحوار" من قدميه، عاد وتوجه وراء الحوار عله يجد مخرجاً، استمرت المحاولات لساعات على ما يبدو، من خلال عملية السحب أو الجر للحوار لكن الأمر لم يفلح.

فجأة، وضع الصياد يديه على الأرض، وتشبث بالصخر، ثم قام بدفع الصخرة بقدميه، وبصعوبة تحركت الصخرة، ليتحرك معها "الحوار" ويخرج سالماً.

نهاية سعيدة في الفيديو، بدت واضحة من نظرات الأم "الناقة" مع "الحوار" للصياد، وكأنها تشكره، وتستمر الحياة.