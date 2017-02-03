شاهد حفيدة ترمب تغني بالصيني وتثير إعجاب الملايين

ليس من الواضح إلى الآن كيف ستكون علاقة الولايات المتحدة مع الصين في عهد الرئيس دونالد ترمب، لكن فيديو لحفيدته وهي تغني باللغة الصينية أثار الناس وانتشر بسرعة في الإنترنت.

وظهرت الطفلة أرابيلا كوشنر وهي تغني للسنة الصينية الجديدة، في الفيديو الذي نشرته والدتها إيفانكا ترمب، بحسابها على انستغرام.

وكتبت إيفانكا مع الفيديو: "إرابيلا تغني أغنية تعلمتها للسنة الصينية الجديدة وتتمنى لكل أحد سنة مدهشة خلال هذه الأيام من الاحتفالات".

وساعدت إعادة نشر الفيديو في موقع "ويبو" الصيني على مشاهدته 18 مليون مرة، في أقل من 24 ساعة من بثه يوم الخميس في الانستغرام.

وتغني أرابيلا في الفيديو باللغة الفصحى الصينية الشمالية.

وتقول كلمات الأغنية: "سنة سعيدة جديدة.. سنة سعيدة لكل الناس.. نحن نغني ونرقص.. وسنة سعيدة لكل أحد".

وقد تفاعل مستخدمو "ويبو" مع الفيديو القصير وقالوا إنه جميل، في حين احتفظوا ببرودهم باتجاه جدها.