بالفيديو.. كيف سخر السعوديون من البرد القارس

واجه سعوديون موجة برد غير مسبوقة بمقاطع فيديو وصور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، استقطبت آلاف المغردين.

وسجلت مدن سعودية درجات حرارة متفاوتة بلغت الصفر المئوي وما دونه، وسط توقعات باستمرار موجة البرد، فيما كانت مدينتا الرياض وتبوك من أكثر المناطق تأثرا بالبرد، حيث بلغت درجة الحرارة في تبوك 8 درجات تحت الصفر، ما أدى إلى تجمد المياه في التجمعات المائية وبعض الحيوانات في المواقع المفتوحة.

وفيما تحصّن آلاف السعوديين في البيوت جراء البرد، انتشرت تعليقاتهم في العالم الافتراضي، حيث عجّت صفحات الفيسبوك وحسابات التويتر بمشاركتهم صورا ومقاطع تسخر من الأجواء الباردة، ومنها عدة صور لأشخاص اصطحبوا معهم بطانيات النوم في أماكن مختلفة. كما كانت صور المناخ في الجوالات، من أبرز الصور التي تم تناقلها في إشارة إلى أن سكان السعودية ينافسون سكان جنيف وميونخ وميلانو في فخامة الأجواء.

ورغم تحذيرات الجهات المختصة من عدم التهاون بوسائل التدفئة، وأخذ الحيطة عند استخدامها، كانت صور هذه الوسائل هي الأكثر انتشارا في مواقع التواصل الاجتماعي.

صور ساخرة

وتظهر إحدى الصور رجلا يجلس بشحمه ولحمه فوق مدفئة في إشارة إلى شدة البرد، فيما تظهر صورة أخرى عدداً من الأشخاص داخل خيمة، وقد أحاطوا أنفسهم بمجموعة من المدافئ المحلية، كما تبين صورة ثالثة شخصا يقف على قطعة حطب مشتعلة، فيما تعتبر الصورة الأبرز تحول برج المملكة في الرياض إلى مدفئة عملاقة.

السخرية من موجة البرد، وصلت أيضا إلى مقاطع الفيديو، سواء حقيقية أو تمثيلية أو مفبركة. ومن المقاطع الحقيقية ظهور عدد من الأشخاص يصطحبون أنواعا مختلفة من الحطب والجمر في مركباتهم، أما المشهد الذي تكرر في أكثر من مقطع، فتمثل في ردة فعل بعض الأشخاص من كبار السن بسبب موجة البرد، و فيما يتعلق بالمقاطع التمثيلية فقد كانت اللقطة الأشهر قيام شخص باقتحام الباب على وقع صوت طائرة نفاثة، في إشارة إلى الدخول المفاجئ لموجة البرد.

"الوضع حالياً"

ومن بين المقاطع التي تداولها السعوديون سلسلة "الوضع حاليا"، وهي عبارة عن مقاطع مقتبسة من أفلام أو مسلسلات تعبّر على حالة تشبيهه لوضع بعض الأشخاص في هذه الأجواء، ومن هذه السلسلة، مقطع لسنجاب ملتحّف ببطانية يقوم بقرض المكسرات، ومقطع آخر للمثل الشهير خالد تاجا أثناء دور "الحارث بن عبّاد" في مسلسل الزير سالم، حيث يظهر وهو يصرخ بصوت عال متألما بسبب دخوله مغامرة الاستحمام، أما المقطع الأشهر بلا منازع فكان لبطلة المسلسل الكرتوني "سالي" والتي نشر مقطعها مع تعليق يوضح أن "الانسة منشن" قامت بطردها في مثل هذه الأجواء الباردة.