رجل يحرق حافلته العمومية احتجاجا على مخالفة سير حررت له

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر إحراق حافلة عامة لنقل الركاب (باص عمومي)، قالوا إن صاحبه قام بحرقه احتجاجاً على مخالفة سير حررت له بالقرب من دوار صويلح شمال غربي العاصمة الأردنية عمّان.

وقال مصدر أمني إن رجال المرور أوقفوا صباح اليوم حافلة عمومية لنقل الركاب مخالفة بسبب تغير الاتجاه المقرر لها، وعند الطلب من السائق إبراز أوراقه الثبوتية والتراخيص للتأكد منها تبين أنه يعمل بموجب تصريح منتهٍ، إضافة إلى قيامة بتغير اسم الخط المثبت على الحافلة من دون سند قانوني.

وأضاف المصدر أن كل تلك المخالفات تستوجب حجز المركبة وفق القانون، حيث أبلغ السائق بذلك، لكنه رفض حجز المركبة، وسكب على الحافلة مادة بترولية وأشعل النار فيها.

وأشار المصدر إلى أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات.