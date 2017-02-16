شاهد ماذا فعل شابان سعوديان لأمهما بعد زواج الأب عليها

تداول مغردون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً لشابين قدما هدية ثمينة وأقاما احتفالاً لوالدتهما، بعد زواج والدهما من امرأة أخرى، مشيدين بمكانة والدتهما ومنزلتها لديهما.

ووثق المقطع أحد الأخوين وهو يتحدث عن قيامه وشقيقه بالاحتفال بوالدتهما لـ "تطييب خاطرها بعد زواج والدهما من امرأة ثانية".

ووجه الشقيقان رسالة إلى الوالد المتزوج: "ونقول لأبوي والله لو تتزوج الثانية والثالثة والرابعة.. ولا واحدة تسوى أمي.. هذه أمي.. هذه الغالية".

ولقي تصرف الشابين إعجاب المغردين في "تويتر"، مشيدين بما قاما به من بر للوالدين.