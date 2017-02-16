هل فلاتر "سناب شات" حرام؟

مع جدل أثاره تصريح نشرته صحيفة عكاظ السعودية، نقلاً عن عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله التركي، اعتبر فيه استخدام فلاتر سناب شات تغييراً لخلقة الله، نفى الأخير أن يكون ذكر موقعاً معيناً للتواصل وتحدث بشأنه، مبيناً أن تصريحه فسر بطريقة خاطئة.

عضو هيئة كبار العلماء السعودية فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله التركي ضيف تفاعلكم مع الزميلة سارة دندراوي، أوضح أن الموضوع الذي جرى الحديث بشأنه هو تشويه الصور التي خلق الإنسان عليها: "هو أمر واضح ومنصوص بالقرآن الكريم".

وأضاف: "تغيير خلق الله وتشويه الصور لا ينبغي للمسلم الذي يعيش وفق قيم معينة وتغيير الصورة والإساءة لصاحبها خطأ، والموضوع ليس مقصوداً فيه تغيير صور المواقع، وما إلى ذلك". لكن الشيخ التركي أوضح أن تغيير خلق الله في مواقع التواصل أو غيرها لا يجور، مشدداً على ضرورة عدم استخدام ما يغير من صورة الخلق أو الوجه، والإساءة للآخرين.