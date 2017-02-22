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فيديو مؤثر.. مسن يريد عبور سيل جارف لإنقاذ أبنائه

المصدر: أبها - مريم الجابر
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تداول #مغردون في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجل "مسن"، احتجز #سيل جارف أبناءه في #السعودية.

وأظهر المقطع #الرجل_المسن وهو يحاول عبور السيل، بهدف الوصول إلى أبنائه، وإنقاذهم من الضفة الأخرى.

وظهر صوت المسن في المقطع، وهو يقول يـ"ويح أبوهم"، معاتباً لنفسه تارة، ومنادياً على أولاده على الطرف في الطرف الآخر بالابتعاد عن السيل تارة أخرى، في حين كان مجموعة من أقارب المسن وأصدقائه يحاولون التخفيف عنه، والوقوف معه في محنته.

وكان السيل قد احتجز طلاب مدرسة بقرى #منصبة التابعة لمحافظة #تنومة بمنطقة #عسير، وقام الدفاع المدني بإنقاذهم.

كلمات دالّة

#مغردون, #سيل, #السعودية, #الرجل المسن, #منصبة, #تنومه, #عسير, #تنومة

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