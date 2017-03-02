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شاهد.. لاعب اسكواش مصري يهزم أخاه الأكبر ثم يبكي

المصدر: العربية.نت
اللاعب محمد الشوربجي يحتضن أخاه مروان الذي بدأ يبكي بعد فوزه
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انتهت مباراة #اسكواش بين أخوين مصريين بالدموع بعد أن تمكن أحدهما وللمرة الأولى في حياته من هزيمة أخيه.

وجمعت المباراة بين محمد ومروان #الشوربجي ضمن دورة #وييندي_سيني . وتمكن على إثرها مروان، المصنف سادساً عالمياً، من التغلب على محمد، المصنف أول عالمياً، للمرة الأولى في تاريخ اللقاءات التي جمعتهما.

مروان الشوربجي بعد انتصاره مروان الشوربجي بعد انتصاره

وبعد أن حسم الأخ الأصغر، مروان، المباراة لمصلحته، بدأ بالبكاء، فهمّ أخوه لاحتضانه، في مشهد مؤثر تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد المباراة، نشر مروان تغريدة مليئة بالعواطف الأخوية تجاه محمد، مشيراً إلى أن #رياضة الـ"اسكواش" جعلت من محمد أكثر من شقيق له حيث أصبح صديقه الأعز.

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