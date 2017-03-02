شاهد.. لاعب اسكواش مصري يهزم أخاه الأكبر ثم يبكي

انتهت مباراة #اسكواش بين أخوين مصريين بالدموع بعد أن تمكن أحدهما وللمرة الأولى في حياته من هزيمة أخيه.

وجمعت المباراة بين محمد ومروان #الشوربجي ضمن دورة #وييندي_سيني . وتمكن على إثرها مروان، المصنف سادساً عالمياً، من التغلب على محمد، المصنف أول عالمياً، للمرة الأولى في تاريخ اللقاءات التي جمعتهما.

وبعد أن حسم الأخ الأصغر، مروان، المباراة لمصلحته، بدأ بالبكاء، فهمّ أخوه لاحتضانه، في مشهد مؤثر تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

Lovely touch between the two brothers @maelshorbagy & @moelshorbagy at the end of their match pic.twitter.com/JtIXdMceEz — PSA World Tour (@PSAWorldTour) February 27, 2017

وبعد المباراة، نشر مروان تغريدة مليئة بالعواطف الأخوية تجاه محمد، مشيراً إلى أن #رياضة الـ"اسكواش" جعلت من محمد أكثر من شقيق له حيث أصبح صديقه الأعز.