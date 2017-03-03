تحقيق في فيديو لصحافية أردنية تصطاد الضباع

تحقق الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في #الأردن بفيديو لصحافية أردنية، صوره زوجها، وهي تصطاد الضباع.

ووثّق زوج هذه الصحافية مؤخراً عملية اصطياد ضبعين في محافظة #مادبا، بعد "مراقبة مغارتهما لمدة عشرة أيام متواصلة" وقد بث الزوجان الفيديو على مواقع #التوصل_الاجتماعي.

وفي مقطع الفيديو قالت الصحافية، واسمها هيام عوض، إنها ستجري كل أسبوع مغامرة مشابهة في الأردن.

وأكدت الجمعية الملكية لحماية #الطبيعة أنها تتابع بالتعاون مع مرتبات الإدارة الملكية لحماية البيئة من أجل إجراء تحقيق وافٍ بمحتوى الفيديو، الذي يتم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي، وفي بعض المواقع الإلكترونية ويظهر سيدة تمسك ضبعين رضيعين في منطقة ذيبان بمادبا بالمملكة، على ما ذكرت وسائل #إعلام أردنية.

وأكدت الجمعية أن القانون يمنع هذا النوع من #الصيد، ويعتبره جريمة وليس وسيلة لكسب الشهرة.