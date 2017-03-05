بالفيديو.. ما قصة "صغير الزرافة" الذي شغل دبي؟

لم تمض ساعات قليلة على نشر #ولي_عهد_دبي ، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، فيديو لمولود زرافة جديد في #دبي ، طالباً من متابعيه على إنستغرام اقتراح اسم للمولود الصغير، حتى انهالت عليه الأسماء، وشاهد حوالي نصف مليون الفيديو اللطيف.

ونشر ولي عهد #دبي الفيديو السبت معلقاً عليه: "دورة الحياة.. مولود جديد، ذكر زرافة، ساعدوني في اختيار اسم.. أنتظركم."

إلا أن " #فزاع " اختار على ما يبدو في النهاية اسم " #زعفران ".

وحقق مقطع الفيديو لمولود الزرافة تفاعلاً واسعاً على شبكات التواصل الاجتماعي خلال ساعات قليلة حيث تجاوز عدد مشاهدات المقطع الـ 445 ألف مشاهدة، فيما تجاوز عدد الردود التي تلقاها 17 ألف رد، بحسب ما أوردته صحيفة "البيان".