فيديو.. أشعل النار بسيارة فاحترقت يده معها

تداول مغردون في موقع التواصل الاجتماعي " #تويتر " مقطع #فيديو يظهر شخصاً يسكب البنزين على سيارة من نوع #هايلوكس كانت متوقفة أمام منزل صاحبها بالقريات، ثم أشعل فيها النار، وفرَّ هارباً، فيما أصابت #النيران إحدى يديه.

وبين المقطع الذي صور من كاميرا مراقبة من منزل مقابل لمنزل صاحب السيارة، الشخص #الملثم يقترب في حذر نهاراً، حتى وصل إلى السيارة وحرص أن يكون قريباً منها للغاية، خاصة مقدمتها، وقام بسكب البنزين على مقدمة السيارة وصولاً إلى داخل الماكينة، ومن ثم أشعل النيران التي انتشرت بكثافة عالية بدءاً من المقدمة، وبسرعة شديدة لم يتوقعها هو نفسه، حيث كان قريباً للغاية من جسم السيارة ثم فرَّ هارباً.

وفي لحظة ابتلت يد الجاني بالبنزين، وهو ما أدى إلى اشتعالها أيضا، وظل يحاول إخماد النار بها مع الحفاظ على الركض حتى لا يكتشف أمره إلا أنه تعذر عليه ذلك، فتوقف أكثر من مرة، وجلس محاولاً إخماد النار المشتعلة بيده، ثم أكمل هروبه من المكان.