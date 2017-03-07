كيف يتم اختيار الفائز في مسابقة جمال الإبل؟

صاحب #ملك_جمال_الإبل سيربح الملايين في الرياض في 19 من الشهر الجاري، حيث سيتنافس أكثر من 30 ألفاً من #الجمال و #النوق، في واحدة من كبرى المسابقات التي تُعنى بالإبل في #الخليج_العربي.

مهرجان الملك عبد العزيز لمزاين الإبل سيوزع جوائر على الفائزين يتجاوز مجمل قيمتها الـ30 مليون دولار، وتبلغ قيمة الجائزة الأولى قرابة 3 ملايين دولار.

ولكن كيف يتم اختيار الفائز بلقب ملك جمال الإبل؟

هناك عدة معايير يتم من خلالها الفوز باللقب، حيث يجب أن يكون هناك عدة سمات، منها أن يكون جمال الإبل طبيعيا وغير مفتعل، مع تقسيمها بحسب لونها وسلالتها، كما يجب أن تغطي الشفتان الأسنان، وحجم الرأس يجب أن يكون كبيراً، إضافة إلى أن الرقبة يجب أن تكون رفيعة وطويلة.

كما أن شكل وحجم العينين من أساسيات جمال الإبل، وكلما كانت الرموش أطول كانت فرصة الفوز أكبر، أما الأنف فيجب أن يكون طويلاً وعريضاً، هذا بالإضافة إلى شكل الأذنين والسنام. أما الشعر فيجب أن يكون مجعداً لكي تكتمل مواصفات الجمال.