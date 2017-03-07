ماذا وجد 5 ملايين متابع في إنستغرام ولي عهد دبي؟

تخطى متابعو #ولي_عهد_دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الملقّب بـ"فزّاع"، على موقع #إنستغرام الشهير لمشاركة #الصور الـ5 ملايين شخص.

ويشتهر #الشيخ_حمدان بنشره على حسابه في "إنستغرام" صوراً و #فيديوهات تظهر حبه للطبيعة والمغامرات والرياضة، كما أن جزءاً من صوره يرّوج لـ #دبي. وتجتذب كل هذه الصور إعجاب الآلاف من المتابعين.

ومن أبرز مشاركات #فزّاع على "إنستغرام" #صور تظهره وهو يقفز بالمظلة أو يركب الخيول أو يغوص في أعماق البحر. كما ينشر ولي عهد #دبي من وقوت لآخر صوراً عائلية، تسمح للمتابعين باستراق النظر على جزء من يوميات العائلة الحاكمة.

وفي 2016، كان الشيخ حمدان قد صنّف كثاني أكثر شخصية مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي في #الإمارات وكان حينها عدد متابعيه 3.5 مليون. وقد أتت حينها في المركز الأول مدونة تهتم بأمور الجمال تدعى هدى قطان، والتي يتابعها 13.3 مليون مشترك.

إليكم بعض المشاركات، من صور وفيديوهات، لفزّاع نالت الكثير من الإعجاب.

-صورة تظهر الشيخ حمدان مع والده #حاكم_دبي في مترو لندن، والتي حظيت بأكثر من 198 ألف "إعجاب".

-فيديو للشيخ حمدان وهو يقفز مرتدياً بدلة خاصة، وقد شاهد هذا الفيديو الذي يظهر دبي من الأعلى أكثر من 400 ألف شخص.

-صورة لفزاع مع إحدى الجمال في دبي، والتي حظيت بـ137 ألف "إعجاب".

-صورة للشيخ حمدان وهو يداعب أسداً، وقد حظيت هذه الصورة بـ216 ألف "إعجاب".

-صورة لبرج العرب ويبدو وراءه القمر مكتملاً. مما جذب إعجاب 234 ألف شخص.

أما آخر منشورات فزّاع فهو فيديو لصغير زرافة ولد مؤخراً في دبي، ويطلب الشيخ حمدان من متابعيه إعطاء اسم للحيوان المولود.