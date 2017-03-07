لبنانية تدافع عن مشاركة طفلتها بأغنية كلينك الفاضحة

شغلت عارضة الأزياء اللبنانية #ميريام_كلينك، على مدار اليومين الماضيين، الرأي العام اللبناني و #مواقع_التواصل_الاجتماعي العربية، وذلك من خلال إطلاقها لأغنية جديدة شاركها في أدائها مواطنها جاد خليفة. كلمات #الأغنية ومشاهدها وصفت بالإباحية، إضافة إلى ظهور طفلة في المشاهد، وهذا ما انتقده الكثيرون.

وبعد أن أوقفت السلطات اللبنانية عرض #الكليب ، تم استدعاء ميريام و #جاد_خليفة وأم الطفلة، حيث أكدت ميريام أن الكليب قد تم تسريبه بدون علمها هي أو جاد خليفة، قبل أن يخضع لعملية مونتاج، كما تم أخذ تعهد على ميريام كلينك من قبل الشرطة بعدم ظهورها في إطلالات تلفزيونية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال صور أقرب إلى #التعري.

برنامج "تفاعلكم"، تقديم الإعلامية سارة الدندراوي، حاور والدة الطفلة التي ظهرت بالأغنية، مصممة الأزياء اللبنانية #زينة_حلبي، التي أبدت استغراباً كبيراً لوصف الفيديو كليب بالإباحي، مشيرة إلى أن ميريام كلينك قامت بارتداء فساتين "باربي"، مضيفة: "الكليب لا يظهر أي أعضاء تناسلية.. ولا يوجد به حتى بوسة.. بشو صنفتوه #إباحي؟ وعلى شو كل ها التهكم والتجريح..؟!"

يذكر أن فريق برنامج #تفاعلكم قد وجد صعوبة كبيرة لانتقاء مشاهد قليلة جداً من الكليب تصلح للعرض على الشاشة، وذلك لسيطرة #المشاهد_الإباحية على الفيديو بأكمله، إضافة إلى #الإيحاءات_الجنسية والتفاصيل الخارجة.

زينة أصرت على أن تصنيف الفيديوهات الإباحية يعتمد على أشياء أخرى كثيرة ليست موجودة في كليب #ميريام_كلينك، مشيرة إلى أن الفيديو تم تسريبه وتم وضع تعليقات سيئة، لذا فقد قرأت الناس التعليقات ولم تشاهد الفيديو، وهذا ما أعطى الانطباع السيئ عن الفيديو، ما دعا الشرطة لاستدعائهم، مشددة على أن الفيديو لا يحتوي على أي شيء #مخل_بالآداب.

يذكر أن زينة هي التي صممت الفساتين التي ظهرب بها ميريام كلينك في الفيديو، إلا أن الكليب يحتوي بنهايته على شكر لمصمم #الملابس_الداخلية التي ظهرت بها كلينك أثناء #الأغنية.

وبسؤالها عما إذا كان طبيعياً أن تظهر ابنتها في مثل هذا الكليب، قالت زينة بنبرة عصبية: "لا أحد يحاضرني عن الأمومة.. أنا بنتي حملتها 9 أشهر وربيتها ومفتخرة بكل شيء بأعمله.. فلا حدا يحاضرني عن الأمومة.."، مشددة على أنه لا يوجد أي مشاهد مخلة بالآداب في الفيديو، وأن ما رأته ابنتها، سالي، خلال التصوير شيء عادي وطبيعي.

وبسؤالها عما إذا كانت ترضى أن تمثل ابنتها في مثل ذلك الكليب حين تكبر، قالت إن كانت ابنتها مقتنعة بما تفعل، فهي سوف تساندها 100%، مضيفة: "أنا مقتنعة بالعمل 100%، ويجب التوقف عن التهكم على ميريام كلينك والكليب الذي لا يحمل أي شيء مخل بالآداب، فأنا وهي مقتنعان بما قمنا به".

وأشارت زينة إلى أن والد الطفلة كان متواجداً أثناء تصوير الكليب، وهو راض عن الفيديو لأنه لا يوجد به أي شيء.