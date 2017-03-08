حقيقة عثور حارس مدرسة على 10 ملايين ريال

طبق حلوى وشهادة شكر في صورة ظهر فيها مواطن سعودي أشعلت موقع #التواصل_الاجتماعي "تويتر".

في التفاصيل، تناقل مغردون، صورة المواطن حامد المهيمزي "الذي تم تكريمه بعد عثوره على 10 ملايين ريال وتسليمها إلى الجهات الأمنية"، وفق التغريدات، وبين مستغرب ومشيد توالت التعليقات على كيفية التكريم "أمام ما قام به المواطن".

من جهته، أوضح المهيمزي لـ"العربية.نت" أنه حارس #مدرسة الصرار للبنات منذ ثماني سنوات وتم تكليفه يوم الخميس الماضي بتكريم الدفاع المدني نيابة عن إدارة المدرسة، حيث قامت المديرية بتأمين منشورات تثقيفية للطالبات، وثمنت إدارة المدرسة هذا الموقف. وأضاف المهيميزي أنه قدم شهادة شكر وتقدير، إضافة إلى طبق حلوى بسيط لرجال الدفاع المدني، وهذا كل ما حصل ليس إلا.

الرجل تفاجأ أيضاً بمنشورات تويترية عن "عثوره على 10 ملايين #ريال وجدها وسلمها للجهات الأمنية"، مستغرباً انتشار إشاعة كهذه، والطريف في الأمر أن عدداً كبيراً من أصدقاء المهيمزي تواصلوا معه بعد متابعتهم للخبر، مشيدين بموقفه من إعادة المبلغ الذي لم يره أصلاً، وإنما كان مجرد تغريدات!