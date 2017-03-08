فيديو.. خادمة تسرق عفش منزل كفيلها الإماراتي

أثارت خادمة قامت بسرقة مجموعة كبيرة من أثاث المنزل الذي تعمل به في دولة #الإمارات تفاعلاً كبيراً في مواقع #التواصل الاجتماعي بعد أن صور المواطن الإماراتي مقطعاً لشاحنة تستقل عدداً كبيراً من الشنط والصناديق التي تعود لخادمته.

واستغرب المواطن الإماراتي في الوقت ذاته أنها طلبت شحن كل هذه الأغراض لترحلها إلى دولتها وهي لا تملك شيئاً، وبعد أن قام بفتح عينيات من تلك الصناديق، تفاجأ أن كل ما بداخلها يعود لمنزله.

وتفاعل #المغردون بين مصدق ومشكك للفيديو، حيث تساءل البعض منهم عن غياب أصحاب #المنزل وهي تجمع كل تلك الصناديق، فيما حذر آخرون من مغبة ترك الخادمة وحيدة في المنزل وضرورة مراقبتها بشكل دائم.